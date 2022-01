Al via Passepartout en hiver: primo ospite Gianluca Ghiselli, direttore del Pronto Soccorso di Asti

Con il 2022 torna Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti, che si terrà dal 16 gennaio al 20 marzo tutte le domeniche alle 17 in biblioteca.

Domenica 16 gennaio alle 17 Gianluca Ghiselli sarà protagonista dell’incontro “Un anno in Antartide”. Gianluca Ghiselli, attuale direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Massaia, dal novembre 2018 al novembre 2019 ha partecipato alla quindicesima spedizione invernale presso la stazione italo-francese Concordia in Antartide, punto avanzato della ricerca scientifica in ambienti estremi, coordinata per l’Italia dal Consiglio nazionale delle Ricerche e l’Enea.

La base, permanente dal 2005, è posta a oltre 3200 di altitudine a quattro ore di volo da altre più vicine, un sito ideale per gli studi di climatologia, sismologia, fisica dell’atmosfera, e l’osservazione astronomica: infatti l’Antartide è ancora un luogo incontaminato, fondamentale per la conoscenza del passato e la previsione del futuro del pianeta.

Da medico delle urgenze il dottor Ghiselli ha tenuto sotto controllo la salute dei componenti la missione: un compito che richiede esperienza, competenza e la capacità di padroneggiare situazioni impreviste. Nel primo incontro di Passeparout en Hiver il dottor Ghiselli racconterà questa sua esperienza “alla fine del mondo”.

Ingresso gratuito, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 trattandosi di un incontro (per la frequentazione ordinaria della biblioteca negli altri giorni è sufficiente la mascherina chirurgica).

Come nelle scorse edizioni, a ogni evento sarà presente uno dei pittori della CNA Artisti, coordinati da Marisa Garramone, che offrirà l’interpretazione grafica del tema proposto. Gli artisti illustreranno le proprie opere prima di ogni incontro. Ospite di domenica Nicola Colucciello: decoratore e restauratore, è diplomato al Liceo Artistico di Brera e in Scenografia presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Tra i suoi lavori di restauro, tra i più importanti va citato quello svolto presso la chiesa di San Nicolao, a Monteu Roero. Ha inoltre decorato il castello di Lavezzole.

Di seguito il calendario degli appuntamenti di Passepartout en hiver, che si svolgeranno sempre alle 17:

23 gennaio Ernesto Perduca “I Balcani tra passato che non passa ed avvenire che non arriva”

30 gennaio Stella Perrone “Roberto Galli: La mia vita. Autobiografia”

6 febbraio Roberto Gerbi “Nel paese dei limoni. Impressioni di viaggio in Italia dal 1728 al 1802”

13 febbraio Benedetta Saglietti “La Sinfonia n.5 di Beethoven recensita da E.T.A Hoffmann”

20 febbraio Domenico Quirico e Fahrad Bitani “Addio Kabul”

27 febbraio Pietro Giovannini “Impossible Langhe: romanzo turistico”

6 marzo Maura Maffei “Quel che abisso tace: romanzo storico”

13 marzo Carlo Pertusati “50 piccole storie di chiese divise in cerca di unità”

20 marzo Laura Nosenzo “Io c’ero: 51 storie dal fascismo alla Liberazione”

Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it