Al via il nuovo ciclo di incontri sull’educazione, “Cantiere Genitori 5.0”

Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Asti3 in collaborazione con Genitorinsieme propone ai genitori

una serie di incontri sui temi forti dell’agire educativo: il Cantiere Genitori.

La Direzione dell’Istituto Comprensivo3 e l’associazione Genitorinsieme, che dallo scorso anno condivide questo importante progetto, credono che rafforzare il patto educativo tra scuola e famiglia, ora più che mai, sia la strategia vincente per educare i ragazzi.

“L’emergenza Covid ormai non è più un’emergenza ma purtroppo una condizione di vita quasi normalizzata nel quotidiano delle nostre famiglie, con danni importanti al senso di futuro ed alla speranza – commentano Isabella Sorgon, ideatrice e responsabile del progetto Cantiere IC3 e di Giuseppe Cordaro, presidente di Genitorinsieme – Crediamo che la scuola debba trovare strategie sempre nuove per restare vicina alle famiglie, per sostenere i genitori ed i docenti nel condividere il cammino educativo; il Cantiere Genitori vuole essere proprio questo: un posto caldo dove scuola e famiglia possano condividere e ritrovare speranza. Con il generoso contributo di esperti qualificati, abbiamo costruito un ricco ed interessante calendario di incontri gratuiti online per i genitori, in cui sfruttando le moderne tecnologie, anche se a distanza, ci metteremo in dialogo e ci confronteremo sulle piccole e grandi scelte educative della quotidianità”.

Sorgon e Cordaro condurranno cinque serate online da gennaio a maggio. “Avremo importanti ospiti: Riziero Zucchi, Erica Guarino, Giuseppe Bonavolontà, Cristina Nigra, Mina Faretina, Francesca Inghirami, Monica Binello e parteciperanno anche studenti, docenti e volontari del progetto Generazione Social. Ci confronteremo con serietà e semplicità sulla speranza dell’educare, sul tempo in famiglia, genitorialità, sulle emozioni ed i conflitti in famiglia, sull’educazione alla sessualità, sul sano rapporto con il cibo e sull’utilizzo consapevole dei social-media”.

Il Cantiere si apre mercoledì 26 gennaio alle 20.45 sulle pagine Facebook e Youtube di Genitorinsieme. La prima parte della serata con il professor Riziero Zucchi, docente di Pedagogia Speciale all’Università di Torino e fondatore della Metodologia Pedagogia dei Genitori per un intenso intervento di apertura sulla speranza e l’educazione: “Famiglia e scuola luoghi della fiducia e della speranza.” La scuola e la famiglia devono lavorare unite per generare speranza educativa e superare insieme le mille fatiche e difficolta dell’educare oggi. Nella seconda parte la dottoressa Erica Guarino, psicomotricista e consulente, approfondirà il tema “Il tempo della famiglia”. Sarà una ricca riflessione su come creare un buon tempo nella famiglia con ognuno, includendo i bisogni e i confini individuali.

Una serata densa di saperi e competenze con la possibilità da parte del pubblico a casa di intervenire.

Di seguito il CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DEL CANTIERE GENITORI

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2022

“Famiglia e scuola luoghi della fiducia e della speranza.” La scuola e la famiglia unite per generare Speranza educativa e superare insieme le difficolta dell’educare oggi. – Prof. Riziero Zucchi docente Pedagogia Speciale UNITO

“Il tempo della famiglia” Creare un buon tempo con ognuno nella famiglia includendo i bisogni e i confini – Dott.ssa Erica Guarino Psicomotricista e Consulente

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022

“Emozioni e intelligenza emotiva nell’età dello sviluppo” Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psichiatra e psicoterapeuta DSM Asti

“Quando la mamma e il papà litigano. Le emozioni dei più piccoli” – Dott.ssa Nigra e Dott.ssa Mina Faretina Consultorio familiare F. Baggio Asti

MERCOLEDI’ 23 MARZO 2022

“Perché educare alla sessualità è importante?” Quali sono gli obiettivi dell’educazione sessuale nelle diverse fasce di età e quale Il ruolo dei genitori? Dott.ssa Francesca Inghirami Psicologa esperta in educazione sessuale

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022

“Cibo è salute.. a casa e a scuola” Educare ad un sano rapporto con il cibo sia in contesti familiari che scolastici – Dott.ssa Monica Binello biologa nutrizionista

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022

“Generazione social: la parola alle scuole” Gli studenti delle scuole coinvolte raccontano il progetto di studio sui social ed il loro utilizzo da parte dei giovani. -A cura degli studenti della scuole del progetto Generazione Social.