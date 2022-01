Al Liceo Artistico Benedetto Alfieri si collabora con la sezione fotografia della Polisportiva Cr Asti

Ancora una volta al liceo artistico B. Alfieri di Asti, si è presentata l’occasione di dimostrare quanto l’arte, in tutte le sue forme, sia fonte di crescita e di esperienza sul campo per gli allievi di questa scuola. La Dirigente Scolastica Maria Stella Perrone ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione da parte della Sezione Fotografia Polisportiva Cassa di Risparmio della nostra città alla sua scuola.

In occasione della mostra Grandi fotografi astigiani – dal 1850 al 1970, mostra organizzata dalla Sezione Fotografia della Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti per celebrare i venticinque anni della propria costituzione e che sarà inaugurata sabato, 29 gennaio presso lo Spazio San Giovanni di via Natta 36, con apertura al pubblico dal 30 gennaio al 13 marzo 2022, gli allievi degli indirizzi di Grafica e di Arti Figurative hanno collaborato e realizzato il logo, la copertina del catalogo e il manifesto, tutte opere grafiche che celebrano i grandi maestri fotografi astigiani del passato.

Il logo della mostra, realizzato da Valter Olmo e Zemler Maya, ha puntato sulla scelta e realizzato sullo sfondo il tragediografo astigiano Vittorio Alfieri e, in primo piano, una macchina fotografica d’epoca: il tutto incorniciato dallo stemma della nostra città; il manifesto, disegnato da Jacopo Bottino, Giulia Cucco e Virginia Roberto presenta in prospettiva uno scorcio del centro storico astigiano, e celebra un fotografo intento a immortalare qualche passante o un monumento della città. Infine, la copertina del catalogo, a cura dell’allievo Andrea Emma: si tratta di un gioco geometrico le cui cornici accolgono i ritratti dei volti dei fotografi astigiani.

Il progetto di tutta la composizione grafica del catalogo è stato realizzato dalla docente Silvia Caronna.