Ad Asti un nuovo hotspot per i tamponi nel parcheggio del Centro Commerciale “I Bricchi”

È prevista per la giornata di giovedì 20 l’apertura di un nuovo hotspot per l’effettuazione dei tamponi ad Isola d’Asti, negli spazi del parcheggio coperto del centro commerciale “I Bricchi”. Il punto andrà ad aggiungersi agli hotspot esistenti ad Asti, presso l’Ospedale e in viale Pilone, a Nizza, Canelli e Villafranca, per far fronte alla crescente richiesta di tamponi collegata all’aumento dei contagi.

Inoltre, prenderanno servizio già nel corso della prossima settimana i 13 infermieri che l’Asl AT ha assunto per 36 mesi con un bando che è stato espletato fra i mesi di novembre e dicembre: il loro contributo servirà a potenziare le attività di assistenza territoriale, le attività vaccinali e l’assistenza ospedaliera impegnate a fronteggiare la nuova fase emergenziale. Si tratta in gran parte di giovani professionisti che si sono laureati nell’ultima sessione autunnale del corso di Laurea in Infermieristica nel Polo universitario Astiss.