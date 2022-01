Ad Asti previsti tre week end straordinari di vaccinazione nella fascia pediatrica

Tre weekend straordinari di vaccinazioni anti-Covid per la fascia pediatrica fra i 5 e gli 11 anni sono stati programmati dall’Asl AT nei prossimi fine settimana. Le linee vaccinali dedicate ai più piccoli verranno infatti rafforzate consentendo in quelle giornate di quintuplicare il volume delle dosi somministrate, per un totale di 500 vaccinazioni pediatriche nell’ambito di ogni fine settimana.

L’iniziativa riguarda sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30, dalle ore 9 alle ore 17 all’Ospedale Cardinal Massaia: oltre all’ambulatorio al piano terra dove si svolgono normalmente le vaccinazioni pediatriche verrà allestita un’area dedicata, al piano -1.L’accesso è solo su prenotazione e il calendario è già stato stilato. In questo modo è stato possibile fissare un appuntamento entro il mese di gennaio a tutte le famiglie che hanno dato la propria pre-adesione sul portale ilpiemontetivaccina.it(circa 2.800 il totale delle pre-adesioni dall’avvio).

Per quanto riguarda la fascia 5-11, sono state effettuate fino ad oggi 1.379 vaccinazioni (1.092 prime dosi e 287 seconde). Complessivamente, sono invece 388.030 le dosi ricevute dai cittadini dell’Asl At, 84.871 terze dosi, 158.463 prime e 144.696 seconde. Nell’ultima settimana i centri vaccinali del territorio astigiano hanno lavorato a pieno ritmo effettuando quasi 15mila vaccini.