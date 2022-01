Ad Alessandria nuovo polo dell’usato targato Errebi

Il 2022 inizia col botto per il gruppo Errebi.

La storica realtà astigiana continua ad espandersi e la prima grande novità di questo nuovo anno riguarda Alessandria, dove il gruppo dei fratelli Luca e Stefano Borsello ha aperto un nuovo polo dell’usato, una struttura di circa 4.000 m2 a due passi dall’autosalone alessandrino di Errebi, in via dell’Artigianato n°41 (zona D3), con un parco auto di oltre 100 vetture tra interno ed esterno.

Un nuovo spazio quindi che, similmente a quello già presente nella sede centrale Errebi ad Asti, verrà gestito da due Personal Mobility Manager dedicati alla vendita e che si distinguerà per la qualità delle auto proposte; insomma, un polo di eccellenza con vetture controllate e selezionate attentamente, totalmente garantite e con possibilità di estendere la garanzia fino a 24 mesi.

«Sono molto felice di questo nuovo progetto, soprattutto per la qualità del servizio – ha detto l’AD e Direttore marketing Stefano Borsello, che prosegue – Il claim del nuovo centro sarà infatti “È usato, sembra nuovo!” proprio perché puntiamo a proporre solo vetture di valore. Inoltre, per la prima volta ad Alessandria avremo anche le due ruote, quindi moto e bici a pedalata assistista, con i marchi Fantic e Caballero».

Nel nuovo polo dell’usato di Errebi, sito in via dell’Artigianato n°41, sarà inoltre possibile ottenere finanziamenti personalizzati e assicurare la nuova auto. Ma il nuovo centro di Alessandria porta con sé un’ulteriore novità, che varrà anche per la sede centrale di Asti: d’ora in poi, infatti, sarà attivo il servizio di acquisto di auto usate, che darà la possibilità di ottenere una valutazione della propria auto e ottenere un pagamento immediato in caso di accettazione della proposta, senza obbligo di acquisto di una vettura.

Per ultimo, ma non meno importante, da ricordare anche la presenza di uno spazio dedicato alle due ruote, con i marchi Fantic e Caballero.