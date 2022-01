A San Damiano arrivano 25mila euro per la manutenzione delle strade e dell’arredo urbano

Il Comune di San Damiano ha ricevuto un contributo di 25mila euro da parte del Ministero dell’Interno per la manutenzione straordinaria della rete viaria comunale, dei marciapiedi e degli arredi urbani. Lo comunica il sindaco Davide Migliasso nel corso della consueta conferenza stampa settimanale: “Il contributo arriverà in due tranche – spiega – il primo, più consistente, entro l’estate. Il secondo sarà a saldo dopo la certificazione dei lavori svolti. La nostra Amministrazione sta investendo molto sia sulla manutenzione della rete viaria tradizionale che sulle strade bianche presenti nel territorio comunale. Questi fondi saranno davvero utili. Continua inoltre la posa delle rete Open Fiber sul territorio del Comune: ho chiesto nei giorni scorsi al gestore un incontro per concordare la rimessa in pristino delle strade dove sono stati effettuati gli scavi di posa dei cavi”

Altre notizie dal paese