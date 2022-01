A Passepartout en hiver Stella Perrone presenta il libro di Roberto Galli “La mia vita. Autobiografia”

Nuovo appuntamento con Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti, che si terrà fino al 20 marzo tutte le domeniche in biblioteca.

Domenica 30 gennaio alle 17 Stella Perrone presenterà il libro del marito Roberto Galli “La mia vita. Autobiografia” (Letteratura Alternativa Edizioni). A intervistarla la giornalista Manuela Caracciolo.

Il libro di Roberto Galli è un veloce percorso a ritroso della propria vita nel momento in cui lo stava abbandonando a causa di una grave malattia invalidante che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari nel giugno 2021. Roberto rivive attraverso la scrittura tutte le tappe del suo viaggio terreno: famiglia, amore, affetti vengono rielaborati in modo schematico, sintetico, ma efficace. Racconta come il percorso di studi intrapreso e il contesto sociale della sua città natale, Asti, abbiano influito nella sua professione e nelle attività ad essa connesse. Ampio spazio viene dedicato alle sue passioni: i viaggi e la geopolitica, così perfettamente interconnessi. Vengono narrati episodi di alcuni viaggi particolarmente significativi, inserendo consigli e suggerimenti per coloro che ne condividono la passione. Narrando se stesso, Roberto prende maggiore consapevolezza di quanto la sua vita in 64 anni fosse stata così “ricca”, una ricchezza che desiderava tracciare e lasciare come testimonianza, invitando il lettore a non sprecare alcun attimo di tale ricchezza, anche nei momenti più cupi.

Il ricavato dalle vendite del libro vengono devoluti all’Associazione Con Te che assiste gratuitamente anche a domicilio i pazienti gravemente malati e bisognosi di cure palliative (QUI maggiori info sull’associazione).

Roberto Galli nasce ad Asti il 1 giugno 1957, dove ha sempre vissuto. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino nel 1980, acquisisce un’esperienza pluriennale come revisore dei conti. Si iscrive nel 1984 all’Albo dei Dottori Commercialisti di Asti dove ha esercitato la libera professione di dottore commercialista per venticinque anni. Viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Asti nel periodo 1998-2000. Docente abilitato e di ruolo di Economia Aziendale detiene una cattedra di economia dal 1987 al 2019. Nel tempo libero ha coltivato la sua grande passione per i viaggi, visitando sessantacinque nazioni nei cinque continenti.

A presentare il volume la moglie Stella Perrone: laureata in Informatica, è stata nominata dirigente scolastica presso l’IIS “V. Alfieri” di Asti dall’anno scolastico 2019-20; prima docente dal 1988 per l’insegnamento di informatica e matematica, in servizio dal 2000 al 2019 presso l’IIS Castigliano di Asti dove ha svolto il ruolo di collaboratrice vicaria del Dirigente scolastico, Animatrice Digitale e formatrice PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).

Ingresso gratuito, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 trattandosi di un incontro (per la frequentazione ordinaria della biblioteca negli altri giorni è sufficiente la mascherina chirurgica).

Come nelle scorse edizioni, a ogni evento sarà presente uno dei pittori della CNA Artisti, che offrirà l’interpretazione grafica del tema proposto. Gli artisti illustreranno le proprie opere prima di ogni incontro. Ospite di domenica sarà la coordinatrice di CNA Artisti Marisa Garramone: la sua pittura palesa il percorso di una delle artiste astigiane più interessanti, testimone di una nuova generazione. Supera in qualche modo una visione novecentistica dell’arte per reinventare una nuova Pop onirica che descrive il quotidiano quasi illuminando di poesia.

Nascono le opere non finite dove un disegno emerge dal bianco della tela ed è in parte colorato, regalando all’opera una freschezza di intenzioni e di movimento notevole.

Di seguito i prossimi appuntamenti di Passepartout en hiver, sempre alle 17: 6 febbraio Roberto Gerbi “Nel paese dei limoni. Impressioni di viaggio in Italia dal 1728 al 1802”. Artista: Giorgio Panelli; 13 febbraio Benedetta Saglietti “La Sinfonia n.5 di Beethoven recensita da E.T.A Hoffmann”. Artista: Marzio Broda; 20 febbraio Domenico Quirico e Fahrad Bitani “Addio Kabul”. Artisti: Viviana Gonella e Massimo Rizzieri Paganini; 27 febbraio Pietro Giovannini “Impossible Langhe: romanzo turistico”. Artista: Paolo Viola; 6 marzo Maura Maffei “Quel che abisso tace: romanzo storico”. Artista: Rossana Turri; 13 marzo Carlo Pertusati “50 piccole storie di chiese divise in cerca di unità”. Artista: Gabriele Sanzo; 20 marzo Laura Nosenzo “Io c’ero: 51 storie dal fascismo alla Liberazione”. Artista: Ottavia Boano Baussano.

Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it