A Moncalvo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, presso il Comune di Moncalvo, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Alfonso Terribile, alla quale hanno partecipato il Sindaco e il Vice Sindaco di quel Comune, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Asti, il Questore di Asti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’incontro con l’Amministrazione è stato l’occasione per un punto di situazione sugli elementi di rilievo a carattere territoriale e ha permesso al Prefetto di ribadire la vicinanza alla comunità dei cittadini e la volontà di perpetuare un rapporto di collaborazione e dialogo, improntato allo spirito di leale collaborazione fra le Istituzioni.

Durante l’incontro sono state approfondite le tematiche locali afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stata sottolineata l’importanza e l’efficacia rappresentata dagli strumenti di prevenzione dei reati, come le telecamere di videosorveglianza, quali deterrenti o essenziali supporti all’attività repressiva delle Forze di Polizia, nonché l’auspicata presenza di gruppi per il “Controllo di vicinato” che, in un’ottica di sicurezza integrata, valorizzino percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta della collettività alla cura del proprio territorio.