A Livorno la Mostra d’arte contemporanea “Sogni di carta” personale degli artisti astigiani Delta N.A.

Il Melograno Galleria d’arte presenta i Delta N.A. a Livorno, dedicando loro una personale intitolata: Sogni di carta. Come sottolineato dal titolo, la mostra sarà focalizzata sulle molteplici forme espressive utilizzate dal duo come inchiostri, matite e pastelli secchi, acquerelli e rilievi tridimensionali in pasta di cellulosa esclusivamente su supporti cartacei.

L’espressione artistica dei Delta N.A. nasce dalla collaborazione decennale di due artisti che lavorano su ogni opera attraverso una forma di creazione “all’unisono”. Coppia anche nella vita, dipingono a quattro mani, simultaneamente, condividendo ed espandendo le proprie anime nei segni e nei colori delle loro opere d’arte.

“Essere costantemente bombardati dalla presenza e dal modo di percepire le cose del nostro compagno, ci apre la mente e ci dispone all’ascolto di una voce profonda che vede il mondo non attraverso gli occhi ma con lo sguardo del cuore…. La carta è un materiale unico, che evoca la gioia e la spensieratezza dell’infanzia e del gioco ed allo stesso tempo raccoglie con leggerezza l’immediatezza sincera dei sentimenti. Così, con colori brillanti e mescolando svariate tecniche, ogni foglio racconta la luminosità eterea di un sogno ad occhi aperti.” spiegano gli artisti astigiani Delta N.A.

L’inaugurazione di “Sogni di carta” si terrà sabato 22 gennaio alle ore 18 presso Il Melograno Galleria d’arte.

Per maggiori informazioni: www.ilmelograno.eu

