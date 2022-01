A Castagnole Lanze sospeso il pre e il doposcuola

Il Comune di Castagnole delle Lanze ha deciso, in via precauzionale, di sospendere il prescuola e il doposcuola per una settimana.

“Considerata la situazione di precarietà e instabilità sul fronte contagi da COVID19, il servizio di Prescuola e Doposcuola Comunale è sospeso da Lunedi’ 17 Gennaio a Venerdi 21 Gennaio.” rende noto l’amministrazione comunale. In base all’evolversi della situazione si deciderà se riprendere il servizio.