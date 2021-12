Vinchio, l’Associazione Colline in Controtempo presenta “Collettiva”.

Sabato 11 Dicembre 2021 presso la Confraternita della Santissima Trinità a Vinchio (AT), l’Associazione Colline in Controtempo presenta “Collettiva“.

Il programma di sabato 11 dicembre

Alle ore 16:00, presso la Confraternita della Santissima Trinità in Va Capitano Ettore Lajolo 5, Vinchio, si terrà la presentazione del libro di Roberto Tarallo Giovando su Rio De Janeiro: Código Rio de Janeiro. Presenta il libro Mirko Novellati Caldera (autore di uno dei quattro scritti contenuti nel volume).

A seguire Simone Laiolo presenterà il suo libro su Joe Strummer: Island Hopping on North Kensington. Volume 1, modera Marco Laiolo (Presidente dell’Associazione Colline in Controtempo). Una selezione delle fotografie contenute nei libri verrà esposta temporaneamente nell’ambito della stessa iniziativa durante l’esposizione temporanea.

Alle ore 18:30 Gerardo Formicola presenterà: Canzoni fotografate dalla voce e, a seguire, verrà inaugurata l’esposizione fotografica temporanea (l’esposizione sarà presso la Casa comunale in Piazza San Marco 5, Vinchio). Esporranno le proprie fotografie: Luigi Giordano (Reporter popolare, fotografie dell’Italia); Simone Laiolo (Island Hopping on North Kensington, fotografie di Londra); Roberto Tarallo Giovando (Código Rio de Janeiro, fotografie di Rio De Janeiro). Le fotografie rimarranno esposte dall’11 al 21 dicembre.

I protagonisti.

Gerardo Formicola nato a Contursi Terme (Salerno) nel 1958, vive a Villastellone dal 1963. Da giovanissimo si appassiona di teatro e dal gennaio del ‘77 inizia ad esibirsi all’oratorio. Da allora ha sempre coltivato questa passione, ancora oggi, dopo anni, è presente in varie compagnie teatrali amatoriali del torinese.

Luigi Giordano nato ad Angri (Salerno) nel 1953. Si trasferisce a Villastellone nel 1972. Operaio alla Fiat dal 1973, ora in pensione. Ha studiato fotografia all’Istituto per le Arti grafiche e fotografiche Gianbattista Bodoni di Torino, diplomandosi Perito fotografico nel 1980. Dal 2005 all’attività di reporter ha affiancato quella di video maker.

Simone Laiolo (Asti, 6 gennaio 1972), insegnante di sostegno presso l’Istituto Nicola Pellati di Nizza Monferrato, abilitato all’insegnamento di Storia dell’arte nella scuola secondaria superiore, si è laureato in Discipline Artistiche Musicali e dello Spettacolo nel 2004, all’Università degli Studi di Torino, con una tesi sul cinema di Pier Paolo Pasolini.

Roberto Tarallo Giovando nasce a Villastellone (Torino) il 2 maggio 1959. Registra, fotografo e artista. Dal 2008 si divide fra Torino, Villastellone, Cintano Canavese e Rio De Janeiro. Código Rio De Janeiro è un progetto (libro e mostra fotografica) realizzato e editato nel 2016.