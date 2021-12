Domenica dalle ore 15 il Comune di Cerrina Monferrato, in collaborazione con gli Alpini e l’Oratorio, organizza il ‘Villaggio di Natale’ con l’inaugurazione di Piazza Martiri Internati, rinnovata dai lavori di ristrutturazione. Sono previsti giochi per bambini, intrattenimento musicale per adulti, cioccolata calda e vin brulè per tutti e al termine ci saranno gli auguri dell’amministrazione guidata da Marco Cornaglia.