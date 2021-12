Verrua Savoia, tetto in fiamme ma danni limitati grazie ai cantonieri comunali

“Me lo lasci dire: il danno al tetto è stato sicuramente ingente, visto che ha danneggiato una cinquantina di metri quadrati, ma sarebbe stato ancora più grande se non fosse stato per l’intervento dei cantonieri comunali che hanno affrontato l’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco”.

Non usa mezzi termini il sindaco di Verrua Savoia, Mauro Castelli nell’elogiare l’opera dei suoi dipendenti in occasione dell’incendio al tetto di un’abitazione nella frazione Cardatori che ha impegnato per lo spegnimento una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, una dei volontari di Santhià e una del comando di Torino Stura. Le cause sono in via di accertamento. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 di lunedì 27 dicembre