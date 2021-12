Verolengo, domenica la \'Camminata degli Auguri\'

Domenica prossima, 12 dicembre, è in programma la camminata Verolengo – Santuario della Madonnina, evento organizzato da Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking, che sarà l’occasione per scambiare gli auguri di Buone Feste.

Percorso ad anello di km 10 circa – no dislivello (3 ore a piedi). Difficoltà bassa. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo adatto alla stagione e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 16,30.

Il ritrovo per tutti è a Verolengo (TO), l’appuntamento è a partire dalle ore 13,00 per le iscrizioni nel parcheggio adiacente al Santuario della Madonnina (Piazza del Santuario, 3 10038 Verolengo TO ), chiusura iscrizioni alle 13,30 e a seguire partenza dell’escursione.

Nell’attesa della partenza sarà possibile visitare il Santuario della Madonnina e le numerose installazioni nel giardino antistante.

L’itinerario consente di raggiungere un’area ad alto pregio naturalistico, con begli affacci sulle rive del Po, dove soprattutto nei mesi invernali è possibile osservare diverse specie di anatre. Seguiremo il Percorso Verde, luogo di ritrovo per le attività all’aria aperta per poi proseguire lungo il Percorso del Corno Chiaro che è un corso d’acqua alimentato in parte dal Canale Cavour e in parte da risorgive. Ha una lunghezza di circa 15 chilometri, dallo scaricatore del Canale Cavour alla confluenza con il Po, ha origine nel Comune di Chivasso (Castelrosso) ma oltre due terzi del suo percorso sono in territorio verolenghese. Ritorno lungo strade bianche fino alla vecchia Colonia Elioterapica per poi rientrare al punto di partenza.

N.B.: come sempre è necessaria la prenotazione – green pass necessario per l’apericena

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377



https://www.facebook.com/events/1345818892555525



