Questa mattina i Vigili del fuoco di Asti sono stati impegnati in forze per lo spegnimento di un vasto incendio di immondizia di vario tipo, in via Guerra Asti all’esterno del campo nomadi.

Per più di 3 ore sono stati impiegati 10 vigili del fuoco con 4 automezzi di cui 2 Autobotti. E’ stata avvertita anche la Prefettura e i Carabinieri.