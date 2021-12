Vallegioliti festeggia il Patrono e J\'Amis premiano le più belle lettere a Babbo Natale

Domenica Vallegioliti, frazione di Villamiroglio, ha festeggiato il patrono Santo Stefano. Nella chiesa parrocchiale, dopo la Messa celebrata dal parroco don Davide Mussone, si è tenuta la premiazione dei vincitori del concorso “Scriviamo a Babbo Natale”, organizzato dall’associazione J’Amis en Festa, presente il sindaco Paolo Monchietto

Sono stati dati due premi per i lavori di gruppo realizzati dalla scuola dell’infanzia di Cerrina e da quella di Pontestura

I lavori singoli premiati per ogni scuola che li ha fatti pervenire i lavori sono:

– il disegno di Emanuele Gennaro (scuola dell’infanzia di Gabiano)

Per le scuole elementari:

– letterina di Emily Lisa Biglia (scuola elementare di Gabiano)

– letterina di Matteo Gandolfo Cielo (scuola elementare Cerrina)

– letterina di Alessandro Villata (scuola elementare Mombello)

– letterina di Luna Melia (scuola elementare Pontestura)

‘Ringraziamo tutti i bambini e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Cerrina che hanno partecipato e la maestra Daniela Masoero per l’aiuto che ci ha dato nella realizzazione di questo concorso’ dice Elisa Monchietto, presidente de J’Amis en Festa.