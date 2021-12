Uso consapevole delle nuove tecnologie tra i giovani: con “Generazione Social” questionari per le famiglie astigiane

Generazione Social è il nuovo progetto proposto dall’associazione Genitorinsieme Odv in collaborazione con gli Istituti Comprensivi I, II, III, alle scuole Brofferio, Martiri, ai circoli didattici I e V , con il patrocinio del Comune di Asti.

L’obiettivo è rinsaldare la collaborazione scuola-famiglia e sostenere l’educazione all’uso consapevole dei nuovi media. Il progetto intende, attraverso semplici questionari, di fare il punto della situazione circa l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte di bimbi e ragazzi, si prefigge di coinvolgere docenti e genitori in un percorso di formazione attraverso momenti di coinvolgimento diretto, per fornire il supporto e gli strumenti utili ad affrontare le sfide che il nostro tempo ci impone. I questionari sono rivolti ai bimbini e bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria, ai ragazzi e ragazze della scuola secondaria di I grado ed ai loro genitori.

Attraverso il questionario si cercherà di comprendere quali sono le modalità e il tipo di uso della tecnologia soprattutto da parte di bambini e ragazzi in diversi contesti, tra cui quello della tavola familiare. I risultati verranno sottoposti a elaborazioni statistiche e saranno utilizzati nel corso di incontri dedicati ad educatori e genitori.

Giunti ad una fase avanzata della distribuzione dei questionari alle alunne e alunni delle scuole , ora si passerà alle seconda fase , che prevede la distribuzione dei questionari direttamente alle famiglie, sempre in stretta collaborazione con le scuole.

Le famiglie potranno accedere direttamente al questionario cliccando QUI

Le rilevazioni dei questionari saranno completamente anonime e serviranno esclusivamente per raccogliere dati statistici, che verranno analizzati da esperti e presentati poi a docenti e genitori, al fine di progettare le prossime azioni formative in base alle necessità evidenziate. La presentazione dei dati emersi e dei progetti formativi elaborati, verrà svolta nei primi mesi del 2022, in collaborazione con l’Istituto “V. Alfieri”, scuola polo per Asti per le tematiche del Bullismo e Cyberbullismo e con la Biblioteca Astense “G. Faletti”.

“I nostri bambini, adolescenti e giovani hanno a disposizione un parco macchine di tutto rispetto: smartphone, piattaforme streaming, tablet, pc con linea internet, consolle per videogiochi ecc. – commenta l’associazione Genitorinsieme – Questa moltiplicazione di schermi e del loro uso quotidiano ha forti implicazioni sul modello educativo, perché ha mutato radicalmente il significato di azioni fondamentali per i nostri ragazzi, quali vedere, sapere, abitare, comunicare. Sensibilizzare attraverso momenti di formazione, può favorire la riflessione sulle problematiche del disagio e sulle questioni del rispetto delle regole, della responsabilità e della convivenza civile e democratica. La famiglia e il territorio possono costituire punti di forza per la scuola, bene comune di tutta la comunità. Crediamo nell’importanza di costruire una vasta rete di relazioni con altre scuole, con le associazioni che contrastano ogni forma di negazione dei diritti umani, che svolgono attività di volontariato, che testimoniano il valore dell’impegno civile e sociale e della solidarietà”.