Uniti si Può: “Passa in sordina l’ultimo bilancio della giunta Rasero”

Riceviamo e pubblichiamo

La maratona consiliare di bilancio della Giunta Rasero si è conclusa ieri, giovedì 9 dicembre, dopo cinque serate rituali di Consiglio comunale. Nelle intenzioni di Sindaco e Giunta operazione da archiviare il più presto possibile: alle tante osservazioni e critiche costruttive dell’opposizione nessuna replica! Eppure il Bilancio di previsione dovrebbe costituire uno degli atti più importanti che un Consiglio comunale è chiamato a dibattere, a maggior ragione quando, come in questo caso, si tratta dell’ultimo Bilancio di una Giunta. Un atto contabile previsionale importante sia nel caso l’attuale Sindaco dovesse essere confermato la prossima primavera, sia nel caso, da noi auspicato, che la guida della città venisse assunta da un nuovo Sindaco con una nuova maggioranza. Infatti il Bilancio di Previsione dovrebbe essere il trampolino di lancio di una Amministrazione e dovrebbe garantire quella continuità amministrativa, anche nel caso di discontinuità di mandato, che consente alla città di progredire, di non fermarsi e di non gettare risorse, idee, e progetti nell’interesse dei cittadini.

Purtroppo il Bilancio di Previsione 2022, l’ultimo di Rasero, ancora una volta non è stato nulla di tutto questo. Chiunque sarà il nuovo Sindaco dovrà confrontarsi con una situazione amministrativa complessiva improntata sul nulla. Possiamo dire senza essere smentiti che Sindaco e Assessori, all’ultimo atto, sono stati coerenti con l’andazzo degli anni precedenti: nessuna svolta, i soliti annunci, ai quali è parso che neanche gli Assessori ormai credano più. Assuefazione della Giunta, assuefazione della maggioranza del Consiglio al Comandante Rasero che, dopo aver umiliato Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia per 4 anni e mezzo, nel corso della discussione di Bilancio ha mollato l’ennesimo schiaffone a coloro che si erano spesi per farlo eleggere, dichiarando che si terrà le deleghe di Bovino.

Archiviamo 5 anni di Consiglio senza conoscere la sorte delle Partecipate, senza vedere un riordino e potenziamento della macchina comunale, con i Lavori Pubblici mai pervenuti all’infuori delle importantissime erogazioni centrali dello stato talvolta investite anche in maniera molto discutibile, vedi ristrutturazione della Jona e Palestre all’Enofila, senza la riorganizzazione del Settore Urbanistica che sta facendo disperare imprese, cittadini, lavoratori, alla faccia degli auguri in cartellone del Babbo Natale Coppo. A Babbo Natale Coppo gli astigiani chiedevano un settore Urbanistica funzionante e funzionale ai bisogni della città. Anche quest’anno si ritroveranno con il carbone del Comune sotto l’albero.

Il Gruppo UNITI SI PUÓ, che non ha fatto sconti bocciando il Bilancio, porta a casa, dopo anni di pervicace ripresentazione ad ogni Bilancio, l’approvazione di due emendamenti: il rifacimento per 25 mila euro dell’area verde Sebastiano Sciré Risichella, sita in San Rocco e da anni inutilizzata per il suo degrado, che consentirà ai bambini del quartiere di avere un adeguato spazio giochi dignitoso e per il quale fin da gennaio chiederemo la convocazione dell’apposita Commissione per discutere il progetto di rifacimento e gli arredi; nonché il finanziamento di 5 mila euro per eventi sportivi. È quest’ultima una cifra risibile rispetto alle esigenze dello sport astigiano ma costituisce in ogni caso un’inversione di tendenze rispetto al nulla degli anni precedenti. Non possiamo che rimarcare che nelle scorse tornate di Bilancio l’ex Assessore Bovino aveva sempre dichiarato la propria disponibilità su tale emendamento che però non aveva mai trovato l’accordo di Sindaco e Giunta. Ennesimo schiaffone virtuale di Rasero al suo ex Assessore allo Sport. Chissà che prima o poi gli schiaffoni non tornino al mittente?

Gruppo UNITI SI PUÓ

Michele Anselmo – Mauro Bosia