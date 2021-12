Un’auto per l’equipe di Cure Palliative di Asti: l’associazione “Con Te” lancia una raccolta fondi

A pochi giorni dal Natale, l’associazione di volontariato “Con Te” lancia una raccolta fondi per donare una piccola automobile utilitaria ad esclusivo uso dei medici e infermieri, dell’equipe di Cure Palliative dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Grazie alle generose offerte di cittadini, associazioni e club di servizio è stato possibile firmare nelle scorse settimane una convenzione con l’ASL di Asti per l’assunzione di un nuovo medico, specializzato in cure palliative (assistenza ai malati gravi o in fase di fine vita e alle loro famiglie), presso il reparto di oncologia dell’Ospedale di Asti. La “Con Te” si è impegnata a far fronte a tutte le incombenze economiche, per un totale biennale di 70mila euro.

“Visto l’entusiasmo e la sensibilità di molti nostri sostenitori, abbiamo deciso di lanciare la nuova raccolta fondi ‘Doniamo una panda alle cure palliative’ – spiega il presidente “Con Te” Giovanni Boccia – L’obiettivo sarà acquistare e donare un’automobile per l’assistenza domiciliare. È importantissimo infatti che il personale medico e infermieristico giunga in modo sempre più tempestivo a casa dei malati in fin di vita, del nostro territorio, per portare gli indispensabili farmaci e cure per alleviare le sofferenze”.

L’obiettivo è il raggiungimento di 10.000 euro utili per l’acquisto dell’auto, che andrà ad aggiungersi ai mezzi già in dotazione all’Asl. Le eventuali donazioni, potranno essere effettuate presso la sede (corso Savona, 237 – solo al mattino) oppure inviandole sul conto corrente dell’Associazione “Con Te”, Iban: IT 04W 06085 10329 0000000 20171. Le offerte sono deducibili fiscalmente.

Per informazioni: “Associazione Con Te OdV” 3342189803.