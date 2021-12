Una serata “magica” per la festa degli auguri di Natale del Lions Club Asti Host

Serata “magica” del Lions Asti Host per la tradizionale Festa degli Auguri di fine anno organizzata per la consueta raccolta fondi di Natale ed occasione per soci, famigliari ed amici per scambiarsi gli Auguri di Buone Feste.

Ospite di eccezione il “Mago Sales”, al secolo Don Silvio Mantelli, sacerdote salesiano, “prete per vocazione e mago per passione” come ama definirsi, fondatore del Museo della Magia a Cherasco e da sempre dedito all’insegnamento della magia e agli spettacoli di prestidigitazione. Accompagnato dall’amico e mago torinese Marco Aimone, brillante e noto professionista e Presidente del Circolo amici della Magia, hanno dato vita ad una splendida serata di intrattenimento, condito con il messaggio di fratellanza e solidarietà che da sempre Don Silvio trasmette con i suoi spettacoli.

Durante la serata il Presidente Massimo Cellino ha voluto ricordare con forza i messaggi di etica e gli scopi del Lionismo ancora più attuali ed importanti in questi difficili momenti. Al termine della cena il Presidente, coadiuvato dai due giovani Leo del “ Leo Club Città di Asti”, Matilde Cellino ed Andrea Monticone, ha brillantemente condotto la lotteria natalizia che, grazie alla generosità dei presenti e dei numerosi esercizi commerciali artigiani che hanno offerto numerosi regali, ha raccolto la apprezzabile somma di 1200 euro che è stata donata a Don Paolo Lungo, sacerdote della parrocchia Ns Signora di Lourdes e che sarà destinata all’acquisto di materiale didattico (prevalentemente libri) per i bambini di famiglie bisognose. “In questo momento di crisi e di bisogno l’acquisto di libri diventa una priorità assoluta per la crescita e la maturazione dei nostri bambini, nessuno deve rimanere indietro” ha affermato Don Paolo.