Un sabato dedicato al ricordo di Giuseppe Ratti, l’ingegnere contadino di Variglie

Sabato 18 dicembre, nell’area del Memoriale di Valleandona avverrà la piantumazione di un tiglio dedicato alla memoria di Giuseppe Ratti, “l’ingegnere contadino di Variglie” (Asti 1934-2013) che ha speso la vita nella ricerca scientifica e nell’insegnamento universitario senza mai abbandonare la gestione diretta dell’azienda famigliare e la partecipazione attiva ai problemi e alla difesa del territorio e della sua cultura critica.

L’evento è previsto per le ore 11, con la partecipazione della famiglia Ratti e dei promotori dell’iniziativa.

Alla memoria di Giuseppe Ratti è dedicato il romanzo storico I Cugini, di Gianfranco Monaca, realizzato dall’Associazione Tempi di fraternità per i tipi dell’editrice astigiana Team Service e distribuito con libero contributo per le proprie finalità associative.

Il libro sarà ufficialmente presentato del pomeriggio stesso di Sabato 18 dicembre al Nuovo Circolo Nosenzo (Asti, Via Corridoni 51 – ore 17,00 – 19,00).