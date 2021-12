Un Natale contro le mafie con Libera Asti

Il Coordinamento Provinciale di Libera Asti organizza, in collaborazione con la Bottega Altromercato di Asti, una serie di iniziative natalizie per avvicinare i cittadini alle attività di Libera sul territorio e far conoscere i beni confiscati alle mafie ed i prodotti che provengono dal lavoro su questi terreni che sono stati strappati alla criminalità organizzata per diventare rilancio, sviluppo e lavoro pulito per molti giovani in tutta Italia.

Sabato 18 dicembre si festeggerà il “Natale di Libera”. I volontari del Coordinamento saranno ospiti della Bottega Altromercato di via Cavour 83, da sempre attenta ed attiva a tutte le forme di commercio etico, equo e solidale, per raccontare che cosa è Libera, che cosa sono i beni confiscati e perché è importante acquistare e sostenere i prodotti di Libera Terra e di Libero che provengono dal lavoro sui beni confiscati del Piemonte e di tutta Italia.

Per sostenere questo commercio di legalità è possibile acquistare cesti di Libera Terra proposti dalla Bottega, fare la tessera e diventare socio di Libera Asti per il 2022, ritirare piccoli pacchetti natalizi con gadget di Libera e prodotti di Libero da prenotare al link https://forms.gle/VKWPWfgvVrJiRoDm6 per sostenere il Coordinamento di Libera Asti.