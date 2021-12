Ultimo giorno di attività per l’ufficio turistico di Moncalvo. Giroldo: “2021 anno di grande ripresa”

Ultimo giorno 2021 per le attività dell’ufficio turistico di Moncalvo.

I volontari si sono ritrovati sabato 12 per condividere un momento di festeggiamento con caffè e panettone, presso i camminamenti del Castello di Moncalvo, sede dell’ufficio turistico dal 2019.

L’anno si è chiuso con una visita guidata alla città con oltre 50 turisti divisi in gruppi.

“Un bel segno per il consolidamento dell’annata, che nonostante la pandemia, ha segnato ottimi risultati in termini di presenze con le conseguenti ricadute sull’economia locale. L’autunno moncalvese, con le sue fiere, si conferma una grande attrattiva e finalmente stanno tornando i pullman. Lavoriamo per vederne tornare sempre di più” ha affermato il vicesindaco Andrea Giroldo.

Durante l’incontro è stata presentata la nuova veste della bacheca smart, che aiuterà i turisti a orientarsi grazie al sistema dei QR creati per le principali attività di interesse enogastronomico e servizi. Il progetto, che è stato seguito e realizzato da Guido Maffezzoni, permetterà di ottenere le informazioni utili al turista anche quando l’ufficio rimarrà chiuso.

“L’ufficio turistico di Moncalvo, con oltre 20 volontari al suo attivo, è uno grande risultato per Moncalvo. Fortemente voluto per la candidatura alla Bandiera Arancione, oggi è un punto di riferimento per il nostro territorio. Quest’anno è stato implementato con grande successo anche il servizio gratuito di visita guidata della città” così invece l’assessore Marzano.

Per chi volesse aggiungersi al gruppo questo è il numero di telefono da contattare: 3341052754