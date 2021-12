Tutti gli effetti della dipendenza da cocaina sul corpo e sulla mente

La cocaina è una droga, e in quanto tale crea dipendenza. Coloro che si trova in questa condizione, e che non assumono la sostanza per un po’, vanno incontro al cosiddetto craving: un bisogno irrefrenabile accompagnato da una serie di sintomi, dalla tachicardia alla sudorazione fino (talvolta) alle allucinazioni.

Dovete sapere che la cocaina è nota sin da tempi antichissimi. Ne sono state trovate tracce persino nei corredi funebri peruviani di circa 4.000 anni fa. Secondo gli Incas, la pianta di coca era una vera e propria divinità; per secoli e secoli, l’azione di masticarne le foglie fu un autentico rito di iniziazione.

Oggi si conoscono bene tutte le conseguenze del consumo di cocaina, che colpiscono sia il fisico sia la psiche. Questa droga è strettamente connessa al fenomeno dell’astinenza e a quello della tolleranza – nel senso che, per ottenere l’euforia iniziale, sono necessarie dosi sempre più elevate a breve termine. Infatti, quando si è affetti da questa dipendenza, è indispensabile intervenire subito per cercare aiuto.

Ci sono centri, come il San Nicola in provincia di Ancona, che si occupano del trattamento della dipendenza da cocaina e da altre droghe. Se non si chiede un supporto esterno, si rischia di danneggiare in modo grave l’intero organismo.

Cosa accade alla psiche quando si assume la cocaina

L’ effetto coca che si manifesta velocemente dall’assunzione della sostanza è il cosiddetto high: ci si sente iperattivi, ipervigili, spesso nervosi, eccessivamente dinamici. Le persone in questa condizione parlano più del solito, hanno un atteggiamento irrequieto, sono agitati a livello psicomotorio.

Ben presto, però, l’high lascia il posto al down. Dopo l’euforia c’è la disforia, uno stato accompagnato da tristezza, apatia e abbattimento. Anche per evitare ciò, i cocainomani tentano di procurarsi quanto prima altra droga da assumere.

Man mano, si nota una difficoltà maggiore nella concentrazione e nel ragionamento. Sono frequenti la malinconia, l’anedonia (l’incapacità di provare piacere), i disturbi del sonno. Quando non si dorme al meglio, si affrontano anche le giornate con poca energia: la stanchezza costante è molto comune negli individui che consumano cocaina.

A lungo andare, la cocaina si rivela un vero pericolo dal punto di vista psicologico. Causa depressione, profondi sbalzi di umore, aggressività, scarsa tendenza alla riflessione e al giudizio. Non manca chi precipita nella paranoia, con comportamenti sospettosi, deliri, allucinazioni visive, uditive, tattili e olfattive.

In generale, è sempre più complicato controllare le emozioni, gli impulsi e le sensazioni. Ecco perché è essenziale rivolgersi a una struttura specializzata, come il San Nicola, prima che la situazione peggiori troppo e si compiano gesti estremi.

Cocaina ed effetti sul corpo

La cocaina influisce negativamente non solo sulla mente e sull’umore, ma anche sul corpo.

Si incorre in sintomi come l’arrossamento degli occhi, i tremori, la sudorazione intensa, l’accelerazione del battito cardiaco. Le pupille appaiono dilatate, il naso cola in continuazione per i danni al setto nasale, si formano macchie rossastre sulla pelle.

Man mano che passa il tempo, il consumo di cocaina ha conseguenze terribili sotto vari aspetti. Tra queste ricordiamo la vasocostrizione, ovvero il restringimento dei vasi sanguigni, che determina il fenomeno detto sofferenza ischemica (cioè un disequilibrio tra bisogno e apporto di ossigeno).

I cocainomani rischiano di morire per infarti e ictus, poiché la droga è deleteria per la salute del cuore e per il sistema circolatorio. È nemica anche del fegato, dei reni e di molti altri organi interni. Un’ulteriore minaccia è quella di trombosi, non rara tra le persone che abusano di cocaina.

Non dimentichiamo che si danneggiano le mucose del naso, della bocca e degli occhi. Lo stomaco è colpito da dolori e da crampi; spesso si verificano nausea e vomito.

Le conseguenze a livello sociale e relazionale

Coloro che sono in balia della dipendenza da cocaina hanno problemi in ambito privato e professionale. Non si impegnano sul lavoro, per fiacchezza o per il pensiero fisso della droga, e a volte perdono anche l’impiego.

Aiutare un cocainomane non è semplice, soprattutto quando subentra l’astinenza: allontanano i propri cari, perché assumono atteggiamenti aggressivi e perché non sono in grado di gestire gli impulsi. Trascurano gli affetti, gli hobby, tutte le attività che in precedenza davano loro piacere. Insomma, l’intera esistenza appare condizionata dalla dipendenza.

Il Centro San Nicola: la struttura ideale per chiedere aiuto

Durante il nostro discorso abbiamo citato il Centro San Nicola: esso sorge in provincia di Ancona, nel territorio di Arcevia. Qui ci si dedica alla cura delle dipendenze, da cocaina e dalle droghe in generale, da alcol, sesso, internet e gioco d’azzardo.

“Fermare il comportamento per capire il comportamento”, questo è il motto del Centro. Presso il San Nicola è prevista la residenza, per monitorare i pazienti e accompagnarli verso la guarigione. Ci saranno anche controlli periodici successivi, in modo da scongiurare le eventuali ricadute. Purtroppo, queste capitano anche soltanto per combattere il craving.

Foto pixabay.com