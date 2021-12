Tragedia ad Alessandria, in un incendio muore un’insegnante di musica nelle scuole astigiane

Una terribile tragedia è accaduta questa mattina ad Alessandria: una donna, insegnante di musica in alcune scuole dell’Astigiano, è morta a causa di un incendio che si è sviluppato in palazzo in via Arnaldo da Brescia.

La vittima si chiamava Monica Prendin, ed era insegnante di musica nelle scuole medie di Montegrosso e Mombercelli; era anche la presidente del Tamburvoice music studio & school che ha la propria sede proprio nel palazzo in cui si è sviluppato l’incendio, di cui non si conoscono ancora le cause.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.