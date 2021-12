Torna la Fèra di Cubiòt a Santo Stefano Belbo

Anche quest’anno torna, a Santo Stefano Belbo, la tradizionale “Fèra di Cubiòt”, promossa dal Comune di Santo Stefano Belbo, in collaborazione con l’Associazione Vitis: domenica 5 dicembre, per tutta la giornata, rivivranno le antiche tradizioni del mercato santostefanese che un tempo si svolgeva puntualmente il 6 dicembre. In quella giornata, osterie e ristoranti aprivano le loro porte per distribuire gustosi piatti tipici e buon vino ai visitatori: su quelle orme, ora, si svolgerà la Fiera che avrà inizio alle 10.30, con l’inaugurazione ufficiale presenziata dalla Filarmonica sanstefanese.

Nelle vie e nelle piazze del paese, per tutto il giorno sarà possibile accedere ai negozi aperti e visitare gli stand con degustazioni enogastronomiche, le bancarelle, la mostra delle macchine agricole, approfittando anche di polenta e caldarroste.

La colonna sonora della giornata sarà affidata a Radio Valle Belbo, che trasmetterà per tutto il giorno in diretta dalla piazza, mentre la musica folkloristica piemontese sarà presentata dai Fora ‘d Tuva. Ad arricchire ulteriormente il programma, la partecipazione straordinaria dell’attore Paolo Tibaldi.

Inoltre, girando tra le vie di Santo Stefano Belbo, sarà possibile incontrare la figura del Bacialè, personaggio della tradizione che grazie alle sue doti di mediatore amoroso tra i giovani del territorio sapeva guadagnarsi regali preziosi come foulard, cappotti e mance.

Alle ore 17, infine, per un momento di dolcezza e condivisione, l’Amministrazione comunale offrirà gratuitamente lo zabaione al Moscato d’Asti Docg, fiore all’occhiello del paese, da gustare sotto le suggestive luminarie natalizie nel centro storico del paese.

Per accedere ai vari appuntamenti della giornata è richiesto obbligatoriamente il green pass.