Torna anche quest’anno l’iniziativa per le scuole della Fondazione Gabriele Accomazzo “Buon Natale, Vittorio!”

Anche quest’anno torna, con due eventi web a beneficio delle scuole elementari e di coloro che ne faranno richiesta, l’iniziativa della Fondazione Gabriele Accomazzo denominata “Buon Natale, Vittorio!.

L’iniziativa, che prosegue l’itinerario iniziato a Novembre con l’evento Alfieri, un messaggio Elementare III edizione, è realizzata con il Contributo della Regione Piemonte, il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, il contributo della Fondazione CRT, il sostegno della Città di Asti Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ed è realizzata con la collaborazione della Fondazione Asti Musei e della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti.

In occasione del Natale i bambini, gli studenti e tutti gli appassionati, potranno fruire dello spettacolo completo: Incontri misteriosi a Palazzo Alfieri, Alfieri Segreto viaggio nelle scenografie di Eugenio Guglielminetti, scritto dalla Professoressa e scrittrice Carla Forno della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti.

Purtroppo anche per quest’anno, e si spera che sia l’ultimo, molte scuole a causa della pandemia da Covid 19 non ancora conclusa, preferiscono in via precauzionale non concretizzare iniziative culturali al di fuori degli istituti e di conseguenza non ospitare iniziative all’interno dei locali scolastici.

La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, dopo avere raccolto pareri dal mondo della scuola, nell’ottica di garantire la sua offerta culturale, in questo caso rivolta ai bambini, ai giovani ma anche al pubblico tradizionale, ha quindi deciso di realizzare anche per il 2021 l’iniziativa Buon Natale, Vittorio! III edizione con modalità a distanza.

Gli eventi web di divulgazione culturale/teatrale realizzati nella splendida cornice del prestigioso Museo Guglielminetti di Asti, nelle antiche cantine di Palazzo Alfieri, non si limitano alla trasmissione dello spettacolo, ma accompagnano i partecipanti alla scoperta del mondo di Alfieri, dell’illustre artista astigiano Eugenio Guglielminetti e grazie al patrimonio artistico frutto dell’attività dello scenografo, pittore, scultore e costumista, del teatro inteso come macchina costituita da artisti, oggetti di scena, scenografie e molto altro.

La formula dell’evento fa sì che i fruitori non assistano soltanto alla rappresentazione, bensì che si calino in un vero e proprio spettacolo/lezione.

I fruitori avranno la possibilità di incontrare misteriosi personaggi che nella finzione scenica abitano i sotterranei del palazzo, simpatici fantasmini che in vita hanno avuto a che fare con il grande Vittorio e ricordano situazioni e aneddoti togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Buon Natale, Vittorio!, raggiungerà tutti gli scolari, studenti e appassionati attraverso due eventi web della durata di un’ora circa che avranno luogo nei giorni 13 e 14 dicembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 14,00; in seguito i video saranno rimossi. Scrivendo una email all’indirizzo linkalfierionline@gabrieleaccomazzo.it, sarà possibile ottenere un link con il quale si potrà assistere agli spettacoli/lezione gratuiti, il link sarà pubblico nei giorni e nei periodi delle trasmissioni e per attivarlo sarà sufficiente cliccarlo, non sono necessarie altre procedure.

Sarà ulteriormente possibile fruire dei due eventi, grazie alla collaborazione con il Comune di Asti, collegandosi negli stessi giorni alle stesse ore con il profilo Facebook di Teatro Alfieri all’indirizzo www.facebook.com/teatroalfieriasti.

La regia è di Marco Viecca, gli attori sono: Aisling Lenti (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2021), Rossana Peraccio (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2015), Cristian Masi (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2021), Mirco Tosches (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2021) e lo stesso Marco Viecca.

Questa iniziativa di divulgazione culturale, fa parte del progetto Fortissimamente Alfieri 2021.