Terze dosi di vaccino e controllo anticorpi: diversi i servizi “Covid” alla Farmacia Don Bosco di Asti

Continua l’impegno della Farmacia Don Bosco di Asti per fornire servizi per affrontare la pandemia e il suo perdurare.

Sono aperte le prenotazioni per le nuove date con il servizio di controllo degli anticorpi Covid che permette di conoscere il livello di produzione di anticorpi che il nostro sistema immunitario ha messo in circolo dopo il vaccino.

Il controllo degli Anticorpi Covid è in programma in queste date:

14 gennaio – al mattino

14 febbraio – al pomeriggio

13 marzo – al pomeriggio

14 marzo – al mattino

E’ necessario prenotarsi al numero 0141/212846. E’ bene ricordare che possono effettuare il controllo degli anticorpi Covid solo i vaccinati: in particolare, coloro i quali hanno effettuato la seconda o la terza dose di vaccino da almeno 15 giorni, oppure, dopo aver contratto la malattia, hanno effettuato la prima o la seconda dose di vaccino, anche in questo caso da almeno 15 giorni.

La farmacia è a disposizione anche per l’effettuazione delle terze dosi del vaccino anticovid e dei tamponi antigenici.

I servizi della Farmacia Don Bosco non finiscono qui. Sono già in programma nel prossimo anno importanti momenti per effettuare controlli come la Giornata di prevenzione cardiocircolatoria, in cui si potrà effettuare l’elettrocardiogramma e controllare il profilo lipidico a soli 15 euro.

Per conoscere tutti la farmacia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Telefono 0141/212846.