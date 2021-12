Teatro e musica: sabato doppio appuntamento con l’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano

L’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano continua il programma di appuntamenti di teatro, musica, incontri e memoria per il periodo natalizio con un doppio appuntamento sabato pomeriggio 18 dicembre.

A Scurzolengo, in piazza Domenico Gay, alle ore 15,30 nel Villaggio di Natale: “La Natività secondo l’Asina” con Geraldina La Sommaire e Claudio Zanotto Contino. E’ il racconto evangelico dal punto di vista dell’asina che fu prima di Giuseppe e poi di Gesù. L’asinella, in carne ed ossa, si chiama Geraldina e il suo “traduttore” è Claudio Zanotto Contino, un attore in “santa follia” che effettua lunghi viaggi e pellegrinaggi con la sua compagna asinina, viaggi fatti di racconti, di fiabe, di leggende legate ai luoghi attraversati. Un modo di fare teatro ecologico e popolare che vuole incontrare persone da ascoltare e che ascoltino.

Un momento, insieme ingenuo e spirituale, buffo e ricco di emozioni. Lo spettacolo sarà nel Villaggio di Natale (aperto già dal mattino) tra le grandi creazioni di pizzo all’uncinetto realizzate dal gruppo spontaneo delle ricamatrici del paese, bancarelle espositori, cioccolata calda e vin brulé. La partecipazione è gratuita.

A Pino d’Asti, nella Chiesa S.Maria della Pieve, alle ore 16,30 il concerto di Natale del Bruskers Guitar Duo, a cura di Joint Music. Duo attivo dal 2003 è costituito dai modenesi Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi definiti dalla stampa specializzata come “due figure di primo piano del variegato mondo della chitarra” e “fonte di ispirazione per

i chitarristi”; propongono rivisitazioni di standard della tradizione jazz e di colonne sonore, oltre che loro brani originali. Hanno suonato e suonano in Italia, USA, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Bulgaria e Portogallo. Al termine vin brulé per i partecipanti. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato come da normativa. Info: www.ecomuseobma.it www.archivioteatralita.it e su facebook e instagram. Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti e il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT. È attuato con la Rete Ecomusei Piemonte e il Laboratorio Ecomusei.