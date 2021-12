Tartufi e tradizioni dell’Astigiano protagonisti oggi su Rai Due a “Bellissima Italia – A caccia di sapori”

Tartufi e tradizioni: saranno queste le parole d’ordine che caratterizzeranno la nuova avventura di Fabrizio Rocca che, con “Bellissima Italia – A caccia di sapori” sabato 11 dicembre alle 14.50 su Rai2, accompagnerà i telespettatori nel cuore del Monferrato.

Prima tappa, Asti: considerata come una delle capitali del gusto italiane, è nota per le sue origini antichissime, ricca di storia, di tradizioni e di sapori. Fra musicisti di zucche e cani da tartufo, Fabrizio Rocca si addentrerà nei misteri di quello che Gioacchino Rossini definì come: “il Mozart dei funghi”. Si parlerà della composizione di questo prodotto della terra e i suoi benefici con il prof. Giorgio Calabrese, di uno studio rivoluzionario che ne permette la tracciabilità, e dei modi più genuini e sorprendenti per gustarlo.

Ci sarà spazio anche per un’esibizione della Banda delle Zucche di Serravalle (nella foto), un caseificio tradizionale della regione, per la Fiera del Tartufo di San Damiano d’Asti e per una visita a Casa Alfieri, del celebre poeta astigiano. La puntata si concluderà con l’incontro di due emblemi della zona: il torrone morbido di Asti e il buon vino del Monferrato.