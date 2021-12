Sugherificio Molinas: “A Natale regaliamo la solidarietà”

Per il secondo anno consecutivo il Sugherificio Molinas, storica azienda dedita alla lavorazione del sughero situata a Calangianus, ha deciso di regalare, in vista del Natale, un aiuto concreto a favore della comunità, donando un mezzo attrezzato per il trasporto dei malati all’Associazione di Volontariato Auser.

Sugherificio Molinas è da sempre una realtà attenta al rispetto dell’ambiente e della salute, come dimostrato dalla costante adozione di pratiche sostenibili durante tutte le fasi di lavorazione. Dopo la generosa donazione fatta all’ospedale di Tempio Pausania lo scorso 2020, quest’anno l’azienda decide di replicare, consapevole che l’aiuto concreto alla comunità è una risorsa preziosa e fondamentale in un periodo ancora dominato dalle incertezze legate alla pandemia.

Auser è un’Associazione di Volontariato e di Solidarietà attiva ormai da trent’anni sul territorio di Calangianus. Con il suo operato ha contribuito a fornire un indispensabile servizio di accompagnamento agli ospedali delle persone malate, grazie alla “macchina della solidarietà”, un automezzo in dotazione all’Associazione sino al febbraio 2022.

Grazie al Sugherificio Molinas, Auser potrà continuare a offrire il suo servizio di trasporto e la comunità calangianese non dovrà rinunciare a parte della sua rete solidale, già limitata dall’epidemia del Covid-19. Queste le parole di Giuseppe Molinas, Responsabile Vendite del Sugherificio: “Per quasi due anni abbiamo sopportato e sofferto, uniti nel cuore ma distanziati dalle difficoltà. La nostra azienda ha affrontato questi mesi con la consapevolezza di avere una grande responsabilità verso tutta la popolazione di Calangianus, di cui è parte integrante. Ecco perché abbiamo deciso anche quest’anno di fare una donazione a un ente benefico stanziato nel nostro Comune. Un gesto di speranza, che vuole rappresentare la nostra attenzione e la nostra cura per tutto ciò che riguarda la nostra comunità.”