Suggestivo incontro a Revigliasco d’Asti con “Raccontami questo Natale. Musica e parole”

Domenica pomeriggio, nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti, si è svolto il secondo appuntamento dell’Avvento Revigliaschese dal titolo “Raccontami questo Natale. Musica e parole”.

Nell’attesa di riprendere il concorso letterario nazionale, gli organizzatori hanno invitato cinque autori astigiani a raccontare questo Natale sospeso tra la chiusura sperimentata lo scorso anno e le speranze e i timori legati al presente. Invito che è stato accolto con entusiasmo da Daniela Bonino, Manuela Caracciolo, Paolo Conti, Mauro Crosetti e Riccardo Fassone che, nel corso del pomeriggio, presentato da Erika Marello, hanno letto i loro testi: “Camminare sul bordo delle nuvole” di Manuela Caracciolo; “Quell’anno ventiventi” di Mauro Crosetti; “Frammenti di una rappresentazione umana” di Paolo Conti; “Zero” di Riccardo Fassone; “Il presepe vivente…del 2021 precisamente” di Daniela Bonino.

La lettura dei racconti è stata intercalata da brani musicali interpretati dalla splendida voce di Ilaria Marello accompagnata dai maestri Andrea Girbaudo e Cristiano Tibaldi: da Silent Night a Over the Rainbow , a My only Hope la musica ha fatto da perfetto contrappunto ai testi proposti dagli autori.

Nella stessa giornata è stata inaugurata la mostra di presepi all’aperto “Il nostro Natale”, allestita tra via Bertolotti, via Trento, Via Gardini e piazza Garons.

Intanto, a Revigliasco d’Asti, fervono i preparativi per la Sacra Rappresentazione della Natività che andrà in scena venerdì 24 dicembre, alle ore 22, in piazza Garons.