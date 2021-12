Su Sky Uno questa sera la puntata di “4 Ristoranti” registrata nel Sud Astigiano

Questa sera, domenica 12 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda in prima visione la puntata di 4 Ristoranti girata nell’Astigiano nello scorso mese di maggio, dal titolo “Gli Agnolotti al Plin”.

A sfidarsi davanti alle telecamere della nota trasmissione condotta da Alessandro Borghese, saranno quattro ristoranti del sud Astigiano, anzi per la precisione un ristorante, un’osteria, un agriturismo e un’enoteca: si tratta de La Signora in Rosso di Nizza Monferrato, Premiata Osteria dei Fiori di Cortiglione, Agriturismo Le Tère Rüse di Mombaruzzo e l’Enoteca Gastronomica Civico 15.

Come si può capire dal titolo della puntata di 4 Ristoranti, il piatto protagonista della Categoria Special saranno gli agnolotti del plin, su i quattro ristoratori e Borghese, dovranno dare una valutazione con un punteggio da 0 a 10 – insieme a location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita, secondo il meccanismo alla base della sfida che è diventata non solo un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana, ma anche un’abitudine, con la tradizionale pagella da stilare a fine pasto.

In palio per il vincitore della puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

L’episodio di questa sera, sarà sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.