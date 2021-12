Sport e amicizia: dopo la pausa per il Covid è tornato il torneo “GateInpsDelfino”

Dopo la sosta per la pandemia, è ritornato il simpatico “campionato” GateInpsDelfino 2020/2021 che premia i podisti che si danno distinguere non solo nelle corse ma soprattutto nel “terzo tempo” post allenamento del giovedì sera dell’asd Gate Cral Inps.

Ecco il loro goliardico resoconto di un “campionato” che ha dovuto fare i conti con le norme anticovid ma l’amicizia e la voglia di condividere ha permesso di arrivare a decretare il vincitore.

Giovedì scorso si è concluso il campionato “GateInpsDelfino” 2020/2021, arrivato alla terza edizione.

Nel 2020 non è stato assegnato il titolo causa Covid, con ristoranti chiusi, ma in questa premiazione è stato accorpato all’anno 2021.

Gli atleti della Gate – Cral Inps, tutti i giovedì sera, dopo l’allenamento, con ritrovo al Campo Scuola di Asti, si davano appuntamento al noto Ristorante Pizzeria “Il Delfino” di Asti, per passare qualche ora in compagnia, nonché gustare le ottime pizze in un clima familiare.

In questi due anni, sin da subito un atleta sbaragliava la concorrenza, non mancando a quasi nessun appuntamento.

Nel primo periodo dopo la riapertura dei Ristoranti, gli atleti si davano appuntamento a pranzo, poiché la sera si poteva usufruire solo dei piatti d’asporto.

Con la riaperture totale, muniti di dispositivi antiCovid e successivamente di Green Pass, le serate dopo un’ottima pizza o uno spaghetto alla carbonara, si protraevano fino a notte fonda davanti all’immancabile, Vecchio Amaro del Capo.

In questi due anni si aggiungevano nuovi “compagni di viaggio”, ma si scioglievano come neve al sole, in quanto non reggendo i ritmi tenuti dai “senatori” del GateInpsDelfino, hanno saltato parecchie prove, adducendo scuse fantasiose.

Pertanto, per aver partecipato a quasi tutte le prove, veniva incoronato vincitore, l’ultimo Comunista Ucraino di Asti: Sandro Pasero.

Oltre alla corona, Sandro, veniva premiato con una targa ricordo ed una coppa, con il logo ufficiale del campionato, mentre i secondi (ed i gestori del locale) venivano omaggiati con gadget offerti dal negozio Marchia di Asti, nonché panettoni e pandori di una nota marca milanese, offerti da un benefattore che preferisce l’anonimato.

Il Pasero ha promesso che per questo ambito premio aggiungerà sul suo corpo scultoreo un ulteriore tatuaggio.

Dopo la premiazione, con la medaglia ufficiale 2020/2021 i partecipanti si davano appuntamento dopo le feste natalizie per il campionato del 2022, auspicando una massiccia partecipazione anche per l’anno che verrà ed un ritorno alla normalità con la sconfitta del Covid.

Gli organizzatori del “campionato”