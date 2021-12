Spesa sospesa nel Mercato Contadino di Campagna Amica Asti

Sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. E’ quanto afferma il presidente Coldiretti rispetto alle prossime feste natalizie.

In Piemonte, nel 2020, come conseguenza della pandemia sono cresciute del 22% le famiglie che si trovano in condizioni di povertà.

“Di fronte a un’emergenza senza precedenti serve responsabilità di imprese e lavoratori per allargare il fronte della solidarietà e dare la possibilità di trascorrere un Natale sereno a tutti i cittadini – spiegano Marco Reggio presidente di Coldiretti Asti e Diego Furia direttore Coldiretti Asti –. Con tale situazione riteniamo che non bastino i sussidi dello Stato, gli aiuti delle famiglie e l’impegno senza sosta delle associazioni impegnate tradizionalmente nelle attività di volontariato, ma occorre anche l’impegno di tutte le forze sociali. Per questo, dopo il grande successo del weekend appena trascorso, torna, il 24 dicembre la Spesa sospesa del contadino per cui tutti i cittadini che fanno la spesa possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”. In questo caso però si tratta di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Asti, di qualità, genuini e di sicura provenienza”.

“Coldiretti Asti con Campagna Amica fin dall’inizio della pandemia ha svolto una grande operazione di solidarietà capillare nella provincia di Asti – sottolinea il direttore Diego Furia – Oltre alla Spesa Sospesa, si è impegnata nella distribuzione dei pacchi della solidarietà con prodotti 100% Made in Italy: pasta, riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva e molto altro”.

Sarà possibile effettuare la “spesa sospesa” nel giorno della vigilia di Natale, dalle 9 alle 17, al Mercato Contadino di Campagna Amica Asti in corso Alessandria 271.