Sono aperte all’Istituto “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato le iscrizioni per candidarsi al servizio civile

“Siamo piccioli ma cresceremo” e “Stelle sulla terra” sono i titoli dei bandi del servizio civile universale 2022 – 2023, che avrà luogo alla “Madonna” (Istituto “Nostra Signora delle Grazie” di Nizza Monferrato). Il campo d’azione delle giovani e dei giovani volontari (18-28 anni) sarà a fianco dei bambini della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo grado: un’occasione per intraprendere un cammino di crescita personale, impegnandosi in un servizio educativo per la promozione del bene comune e di una cittadinanza attiva. Il servizio civile rappresenta un’esperienza di condivisione, di confronto e di responsabilità, fondamentale per il futuro dei giovani e per quello della società, grazie alla realizzazione di attività di animazione formativa e culturale verso i minori.

Emily sta svolgendo il servizio civile universale della durata di un anno nell’ambiente educativo della scuola dell’Infanzia. Testimonia: “Terminata la scuola, ero alla ricerca di un lavoro, ma la pandemia ha posto dei limiti e tra le proposte ho scoperto il servizio civile universale del VIDES. Mi sono inserita con gradualità e ho realizzato esperienze mai vissute e che non mi sarei mai aspettata. Ho imparato ad essere più disponibile e paziente, a dare e ricevere un bene infinito con i bambini, attraverso piccoli gesti quotidiani. Sicuramente ne uscirò più matura. Sono molto contenta di aver aderito a questo progetto, quindi non temete di aderire buttatevi e non abbiate paura, credete in voi stessi e fate domanda”.

Federica afferma che, dopo 8 mesi di servizio civile, questa è una delle esperienze più belle che ha vissuto. “Quando ho iniziato non sapevo cosa aspettarmi, avevo presentato la domanda con l’intento di rendermi utile. Grazie al servizio civile ho avuto modo di approfondire la conoscenza di me stessa e di favorire la mia crescita personale. Ho capito che il mondo dell’infanzia mi appassiona e quanto sia affascinante vivere le emozioni attraverso gli occhi dei bambini. Tutto l’amore che ho dato mi è tornato indietro moltiplicato. Il mio impegno è stato ripagato da tutti i sorrisi dei bambini, dalle parole gentili e dalla fiducia delle maestre”.

Erica scrive: “È una esperienza che ti cambia la vita, ti fa capire cosa conta nella vita.”

L’impegno è annuale e richiede una presenza di 5 giorni alla settimana, per 25 ore settimanali; saranno svolte alcune ore di formazione e un’attività di tutoraggio finalizzata ad accompagnare il volontario nella fase di transizione verso il mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze trasversali utili per il rinforzo dell’occupabilità. Al termine dei dodici mesi di servizio civile sarà rilasciato al volontario un attestato con cui verranno dichiarate le competenze acquisite durante l’anno.

Per i candidati è consigliabile presentarsi alla “Madonna” (Istituto “Nostra Signora delle Grazie”, Viale don Bosco, 40 Nizza Monferrato) entro il 25 gennaio 2022 e chiedere di suor Monica, responsabile OLP, o della direttrice, suor Nanda. Per informazioni si potrà contattare il numero telefonico della sede ispettoriale 011 4604613 o inviare una mail a serviziocivile@fma-ipi.it.