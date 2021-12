Solidarietà con l’associazione Millegocce al Magico Paese di Natale di Asti

Il 15 e 16 dicembre, in piazza San Secondo, in occasione dei mercatini del Magico Paese di Natale, appuntamento con la solidarietà.

Alla Casetta n.1 l’Associazione astigiana Millegocce raccoglie fondi per l’aiuto concreto ai bambini disabili dell’ospedale di Tuuru in Kenya e alle donne Afghane dell’Ospedale di Anabah in Afghanistan. Si potranno trovare articoli natalizi per la casa e per i regali, sciarpe colorate e simpatiche berrette di lana, calde copertine patchwork, libri della Collana Millegocce, farina di mais biologica per cucinare una sana e gustosa polenta e il calndario 2022.

“Facciamo un regalo necessario e utile: i nostri bambini disabili e le donne afghane del Panshir riceveranno così l’assistenza medica di cui hanno bisogno. Un regalo è più appagante per chi lo fa che per chi lo riceve e non c’è modo migliore di questo” è l’invito dell’associazione.

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative di Millegocce: www.millegocceonlus.it