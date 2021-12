Solidarietà allo Spazio Kor di Asti con uno spettacolo di musica, canto e teatro

Tra tutti coloro che si recarono a portare le loro offerte alla grotta per dare il benvenuto a Gesù Bambino era presente anche un artista di strada molto povero che, non avendo nulla con sè, decise di donare il suo talento esibendosi, in un parcolare spettacolo con le palle, che fece ridere il nuovo nato. Per questo motivo ancora oggi si usa decorare un albero a punta, che ricorda il cappello del giocoliere povero.

Questa la trama dello spettacolo “Un palco a sopresa” proposto per sabato prossimo, 11 dicembre, alle 20,30 allo Spazio Kor di Asti (piazza San Giuseppe). Musica, canto e teatro si fonderanno in un’atmosfera natalizia dolce e allegra. Protagonisti saranno: l’Asti Sistema Orchestra – ASO diretta dal Maestro Fabio Poggi, la Compagnia Teatrale degli Erranti (OfficinaLS), il Coro Mozart di Acqui Terme e la soprano Valentina Porcheddu.

L’iniziativa è promossa da “Associazione Teatrosolarte Arte e Solidarietà” e il ricavato dello spettacolo andrà a sostenere il progetto “Dona un sorriso” per la Pediatria.

Il costo del biglietto è di €15. Per info e prenotazioni: 3500915279, www.teatrosolarte.it

Accesso con Green Pass. Uso della mascherina per tutta la durata dello spettacolo e della permanenza nella struttura.