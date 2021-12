Sigaretta elettronica: ecco 5 importanti benefici

Ai suoi esordi, la sigaretta elettronica era vista come qualcosa di destinato soltanto ad un pubblico giovane e forse anche in un certo qual modo come qualcosa di inutile e superfluo. Il tempo ha però dimostrato il contrario, dando alla sigaretta elettronica tutta la fama che merita e una diffusione enorme.

Infatti la richiesta di sigarette elettroniche e dei relativi liquidi sugli e-commerce come ad esempio il sito Terpy è cresciuta e continua a crescere o comunque a restare costante. Come mai questo successo? Il fatto è che le sigarette elettroniche danno dei benefici enormi a chi le utilizza, soprattutto a chi abbandona le sigarette tradizionali in lor favore.

Ecco perché in questo breve articolo faremo una breve panoramica su quelli che sono i benefici delle sigarette elettroniche, in particolare 5 di essi. Possiamo però subito dire che la maggior parte di questi benefici sono possibili perché il vapore prodotto dalle sigarette elettroniche è sostanzialmente completamente differente dal fumo delle sigarette tradizionali.

Innanzitutto perché le sigarette tradizionali contengono tantissime sostanze dannose, più di 72 sostanze cancerogene, ma è anche il processo stesso di combustione che contribuisce a produrne di altre, anche soltanto dalla stessa combustione della carta. Infatti i liquidi da svapo non hanno sostanze nocive al loro interno, almeno da quanto si evince dagli studi finora condotti e in più il vapore non è formato da una combustione ma da un riscaldamento, il che lo rende ancor meno dannoso.

Fatta questa premessa, vediamo quali sono questi benefici.

Benefici sulla salute polmonare

Tutti conoscono i danni del fumo sul nostro organismo, ma soprattutto sulla nostra salute polmonare. Il minimo danno va dall’irritazione polmonare, fino a patologie gravissime e mortali. Per quanto riguarda il vapore della sigaretta elettronica, questo non dà nessuna irritazione in quanto ha una base acquosa che non può dare nessun effetto nocivo.

Alcuni fumatori dicono addirittura che passando alla sigaretta elettronica hanno riscontrato un immediato sollievo. Pare infatti che i vapori delle sigarette elettroniche riescano, proprio grazie alla base acquosa, ad avere un effetto quasi di lavaggio a livello dei polmoni, contribuendo a ripulirli da anni e anni di fumo.

Infatti si può notare che chi fuma da tempo e passa alle sigarette elettroniche ha sempre una grande produzione di muchi nella fase iniziale, proprio per questa azione di pulitura da parte del vapore sui polmoni.

Il miglioramento della salute polmonare sembra andare dal 25 al 75%, e ciò consente anche di recuperare le proprie capacità respiratorie che vengono immancabilmente inficiate da anni di sigarette tradizionali. Vediamolo nel prossimo punto.

Benefici sulla capacità respiratoria

I fumatori incalliti hanno sempre difficoltà respiratorie di vario livello a seconda del caso. Possiamo ad esempio avere ritardo nel recupero del fiato anche per chi magari ha una buona preparazione atletica e non dovrebbe avere problemi di questo tipo.

Chi invece usa le sigarette elettroniche inala semplicemente vapore e quindi le capacità respiratorie non vanno ad essere inficiate. Abbandonando le sigarette tradizionali per quelle elettroniche si dirà quindi addio, gradualmente, ad affanno e fiato corto. Non è un caso quindi che gli atleti e gli sportivi in generale cerchino di non fumare o al massimo di limitarsi allo “svapo”.

Benefici su gusto e olfatto

I recettori di gusto e olfatto sono spesso desensibilizzati e danneggiati dal fumo di sigaretta tradizionale. È chiaro che questo è un problema piuttosto fastidioso, perché va a limitare le esperienze gustative di ogni giorno dei fumatori e a diminuirne il piacere.

Ma questo diventa un problema anche più grave per chi svolge lavori che hanno a che fare con l’utilizzo di questi sensi, come ad esempio chef, sommelier e simili. Si è notato che con il passaggio alla sigaretta elettroniche il gusto e l’olfatto migliorano grandemente e di conseguenza anche la qualità della vita degli ex fumatori.

Benefici su attività fisica e sport

Fare sport non è un’attività che interessa soltanto gli atleti di professione. Fare attività fisica è importante per tutti e tutti dovrebbero dedicarvisi almeno due o tre volte alla settimana per mantenere un buono stato di salute a tutte le età.

I fumatori di sigarette tradizionali provano grande fatica nel fare esercizio fisico poiché hanno problemi a livello polmonare vanno a limitare le capacità respiratorie e hanno un lento recupero del fiato. Anzi, un fumatore che è anche in avanti con gli anni e che fuma da decenni, nel momento in cui fa esercizio fisico troppo intenso può andare incontro a crisi asmatiche severe e grossi problemi.

Passare alla sigaretta elettronica permette quindi anche di riprendere o perché no, anche cominciare per la prima volta a fare attività fisica e migliorare così il proprio stato di saluta.

Benefici dello smettere di fumare

Le sigarette elettroniche permettono di smettere di fumare in modo graduale e non traumatico. Questo perché consentono di superare gradualmente la dipendenza da nicotina, in quanto nei liquidi per sigaretta elettronica si può scegliere la quantità di nicotina desiderata.

Si parte solitamente dalla percentuale più alta, 1,6%, per abituarsi al cambiamento e per andare poi via via a diminuire questa quantità fino ad eliminarla del tutto. Così smettere di fumare sarà possibile senza traumi o stress troppo forti.