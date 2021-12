Si infrange il sogno di Asti. Sarà Trondheim la capitale europea del volontariato

Asti non ce l’ha fatta. Sarà infatti Trondheim, in Norvegia, la capitale europea del volontariato.

Si infrange così, a pochi metri dal traguardo, il sogno della nostra città via rappresentare a livello europeo il mondo del terzo settore. Già nelle settimane scorse la città norvegese era data come la rivale più ostica per Asti in questo ambito riconoscimento.

L’assegnazione nella città europeo del volontariato è stata seguita dall’amministrazione e da diversi esponenti del mondo del volontariato all’Uniastiss.