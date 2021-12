Servizio Civile Universale: aperto il bando della città di Alba “Giovani comunicano cultura”

Scade il 26 gennaio 2022, alle ore 14, il bando per partecipare al “Servizio Civile Universale 2021”. Le domande dovranno essere effettuate on line collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità offerta ai giovani di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione, alla cultura, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È inoltre un’occasione di formazione e crescita, sia personale che professionale.

La Ripartizione Socio Educativa e Culturale del Comune di Alba è presente all’interno del programma “Culturalmente” con il progetto dal titolo “GIOVANI COMUNICANO CULTURA” che prevede il coinvolgimento di n. 5 volontari così distribuiti: Biblioteca Civica “G. Ferrero” n. 1, Ufficio Informagiovani n. 1, Museo Civico “F. Eusebio” n. 1, Teatro Sociale “G. Busca” n. 2.

L’obiettivo generale è avvicinare il mondo giovanile alla cultura locale albese da intendersi come cultura storica del territorio e come proposta finalizzata alla crescita di cittadini consapevoli del contesto storico-territoriale in cui vivono.

Più nello specifico si intende creare un sistema comunicativo più capillare che, attraverso l’Ufficio Informagiovani, faccia conoscere le attività promosse e programmate dagli altri tre settori al fine di favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita attiva cittadina. I volontari saranno coinvolti sia nella progettazione che nella realizzazione di azioni, anche nuove, che consentano il raggiungimento dell’obiettivo generale.

È possibile aderire a progetti che prevedono interventi in Italia o all’estero. L’impegno settimanale è in media di 25 ore. I volontari in Servizio Civile ricevono un trattamento economico pari a 444,30 euro mensili direttamente dal Ministero.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il progetto si può consultare il sito del comune di Alba all’indirizzo: https://www.comune.alba.cn.it/66-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/informagiovani/4992-servizio-civile-universale

Per sapere quali progetti sono attivi nella provincia di Cuneo, è possibile collegarsi a https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/index mentre per conoscere tutti i progetti a livello nazionale è possibile collegarsi al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili all’indirizzo: https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0