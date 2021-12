Scuola aperta all’Istituto Monti di Asti

Sabato 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 circa, l’Istituto Statale “A. Monti” di Asti propone la prima delle due giornate di “Scuola aperta” – la seconda si svolgerà nella mattinata di sabato 15 gennaio – previste nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

Nell’occasione, gli studenti interessati e le loro famiglie potranno visitare i locali dell’istituto e, contestualmente, ricevere informazioni dettagliate sia in merito agli aspetti caratterizzanti l’identità formativa e culturale del “Monti” sia in relazione all’offerta formativa proposta, che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, si articolerà nei cinque indirizzi di studio già attivi nell’anno scolastico in corso: Liceo linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, Liceo delle Scienze Applicate e Liceo Musicale.

Per partecipare all’evento, sarà necessaria la prenotazione, che gli interessati potranno effettuare sul dell’Istituto Statale “A. Monti”, scegliendo uno degli orari indicati (14.30, 15.30 o 16.30); sempre sulla homepage dello stesso sito, inoltre, sono disponibili materiali di presentazione dell’Istituto, liberamente consultabili e scaricabili, ad eventuale integrazione di quanto sarà presentato durante la “Scuola aperta”.