Ruba generi alimentari all’Esselunga di Corso Casale, arrestato dalla Polizia

Nella mattinata del 22 dicembre, durante l’attività di controllo del territorio e repressione dei reati, gli operatori della Squadra Volante sono intervenuti presso il supermercato Esselunga sito nel centro commerciale il Borgo dove, personale addetto alla vigilanza del punto vendita, aveva fermato una persona resosi responsabile di aver sottratto prodotti alimentari per un valore di 70 euro.

Gli addetti alla sicurezza avevano descritto quanto accaduto, nello specifico avevano notato, all’interno delle corsie del punto vendita, un uomo che con destrezza si infilava all’interno delle tasche della giacca, dei prodotti prelevati dagli scaffali, poi si dirigeva verso l’uscita del supermercato senza pagare quanto nascosto e veniva così seguito e fermato.

I poliziotti, accertato quanto dichiarato dagli addetti della sicurezza e dal direttore del punto vendita, dopo i controlli di rito procedevano all’identificazione dell’uomo, B.M. di anni 55, italiano, che risultava avere a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e di evasione. Inoltre, l’uomo risultava attualmente sottoposto alla pena restrittiva della detenzione domiciliare per analogo reato.

L’astigiano, per la natura dei reati consumati, per la sua pericolosità sociale evidenziata dai numerosi pregiudizi di polizia, sommati alla misura detentiva alla quale è attualmente sottoposto, veniva tratto in arresto e trasferito presso la propria abitazione in attesa di essere processato per direttissima.