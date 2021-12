Roccaverano nominata “Città del Formaggio 2022”

Sta giungendo al termine il 2021, anno che ha dato al mondo della Robiola di Roccaverano DOP tante soddisfazioni, dalla produzione al conseguimento di premi importanti.

A pochi giorni dal Natale arriva una nuova strenna: Roccaverano sarà insignita del titolo Città del Formaggio 2022 da parte dell’Onaf Nazionale grazie alla segnalazione della Delegazione di Asti.

“Roccaverano è la piccola capitale della Langa Astigiana, il paese più alto, il più rappresentativo, il più esteso, quello che giustifica l’essenza montana dell’intero territorio. Nessun paese della Langa astigiana è ricco di opere d’arte come Roccaverano, che può vantare, tra le altre cose, una delle più belle e armoniose piazze del Piemonte. L’insieme monumentale di castello e torre, unitamente alla parrocchiale bramantesca, costituisce il cuore del paese, la sintesi della sua storia e delle sue vicende.” Così riporta un passaggio a firma Onaf dedicato al Comune che prosegue: “La Robiola di Roccaverano DOP è un formaggio storico, le sue origini risalgono alle popolazioni Liguri che abitavano queste vallate e che producevano un formaggio con le stesse tecniche utilizzate oggi ottenendo un prodotto molto simile a quello che tutti conosciamo.”

Questo titolo va ad aggiungersi ad altri successi che hanno costellato il 2021. I numeri innanzitutto: la produzione di Robiola di Roccaverano DOP si attesta nel 2021 sui numeri dello scorso anno, quando si registrò un aumento produttivo di circa il 4%. Al 31 ottobre 2021 le forme prodotte erano stimate in circa 450 mila unità il che fa prevedere una costante produttiva pari al 2020.

La Robiola di Roccaverano DOP è stata inoltre tra i vincitori dall’Italian Cheese Awards 2020–2021. Al teatro sociale di Cittadella (PD) sabato 13 novembre si è svolta la finale della sesta edizione del premio dedicato al mondo caseario nazionale. Nella categoria Fresco il premio è andato alla Robiola di Roccaverano DOP della Cascina Adorno, storico produttore di Ponti.

Sempre nel mese di novembre sono ricominciati i momenti dell’Astesana nuovamente in presenza. L’Astesana è la strada del vino e del cibo della nostra terra ed ha organizzato dei seminari dedicati all’approfondimento del formaggio Robiola di Roccaverano DOP e del suo abbinamento con i vini del Monferrato. Sono in programma altri seminari, curati dalla delegazione ONAF di Asti, per fine anno e per gennaio, che punteranno sulla presentazione della Robiola e sulle migliori modalità di conservazione e degustazione.

Anche negli ultimi giorni dell’anno, infine, ci saranno eventi importanti per il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP che sarà presente al Festival Urbano di Gastronomia di Alessandria, grazie all’invito di Silvia Paoli della Pasticceria Mamu di Alessandria, nominata Cavaliere della Robiola per aver aiutato il Consorzio durante il lockdown organizzando il primo gruppo d’acquisto al quale tanti altri ne sono seguiti.