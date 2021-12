Ritorna l’Avvento Revigliaschese: il calendario degli eventi che precedono la “Sacra Rappresentazione della Natività”

Dopo la pausa “forzata” dello scorso anno, ritorna l’Avvento Revigliaschese, rassegna di cultura e spiritualità, promossa dalla Parrocchia e dal Comune di Revigliasco d’Asti, che accompagna il cammino verso il Natale.

Musica, canto, letteratura e teatro saranno, come sempre, protagonisti dei tre appuntamenti in programma per questa edizione della ri-partenza che sarà inaugurata domenica 12 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti, con il concerto di Natale del Coro Vallebelbo – ANA Sezione di Asti”.

Domenica 19 dicembre, alle ore 16.30, sempre in chiesa, spazio alla letteratura e al canto con “Raccontami questo Natale”, lettura di racconti inediti scritti appositamente per l’occasione da cinque autori astigiani con canti eseguiti dal vivo da Ilaria Marello, accompagnata dai maestri Cristiano Tibaldi e Andrea Girbaudo.

Infine, venerdì 24 dicembre, alle ore 22, in piazza Garons, la tradizionale “Sacra Rappresentazione della Natività” con oltre cento figuranti in costume d’epoca.

Per partecipare agli eventi in programma – tutti gratuiti – è obbligatorio possedere il il green pass rafforzato e indossare la mascherina, in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid 19.

Al fine di agevolare le operazione di controllo del certificato verde, si consiglia di presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dei singoli eventi.

Per informazioni: natalearevigliascoasti@hotmail.it; www.presepeviventerevigliasco.it.