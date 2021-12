Non si terrà, venerdì 3 dicembre, il Consiglio Comunale sulla Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera”: per motivi di salute il sindaco Anna Macchia non avrebbe potuto prendervi parte e dunque la seduta è stata rinviata a data destinarsi.

Per l’esame della delicata situazione economico-finanziaria dell’istituto sarà dunque necessario convocare più avanti una nuova seduta.