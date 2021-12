Rinnovato l’accordo tra Comune di Asti e Asp per la gestione dei servizi cimiteriali fino al 2024

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter che ha portato il Comune di Asti e Asp alla sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio cimiteriale per il periodo 2021-2024. Un accordo, questo, che interessa non soltanto la gestione del cimitero urbano di Asti, con il suo tempio crematorio, ma anche i quindici cimiteri frazionali che si trovano sul territorio comunale.

Lo annunciano, per il Comune di Asti, il Sindaco Maurizio Rasero e il Consigliere con delega ai cimiteri Piero Ferrero, e per Asp, il Presidente Fabrizio Imerito e l’Amministratore Delegato Giuseppe Cagliero.

Questo atto va ad aggiungersi ai contratti di gestione dei rifiuti urbani, dei servizi alla mobilità e dei servizi complementari al ciclo idrico integrato, sottoscritti nei mesi scorsi, fornendo garanzie di continuità alle attività dell’azienda e rafforzando le intese con l’ente comunale.

Una conferma, quest’ultima riguardante le attività dei cimiteri, che ribadisce ulteriormente la qualità dei servizi offerti da Asp e l’attenzione quotidianamente rivolta all’utenza.