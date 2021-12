Ricordando Gian Luca Mastinu, una raccolta fondi per far vedere il colore del cielo ai ricoverati in Rianimazione

Venerdì scorso, 17 dicembre l’avvocato Gian Luca Mastinu ha terminato il suo cammino terreno. Stimato civilista astigiano, grande sportivo e maratoneta, volontario Hospitalier di Lourdes, lascia la moglie Cinzia e i figli Edoardo e Tommaso.

Gian Luca aveva 55 anni e da 5 anni e mezzo lottava contro un tumore al pancreas. Il suo percorso di malattia, che pure lo ha portato ad affrontare 89 cicli di chemioterapia e diversi ricoveri, è stato sempre caratterizzato da una grande forza di volontà e dalla consapevolezza che la vita va vissuta in pienezza.

La sua determinazione e il coraggio con cui ha affrontato il male, senza mai arrendersi, sono stati ricordati anche domenica 19 dicembre, durante la maratona di Pisa: agli Ambasciatori per lo Sport di Asti è stata, infatti, consegnata anche una medaglia dagli Organizzatori dell’evento sportivo in sua memoria, poi ritirata dalla moglie. (clicca qui per l’articolo -> Gli Ambasciatori per lo Sport alla Maratona di Pisa nel ricordo di Gianluca Mastinu)

Gian Luca, come tanti altri malati che hanno dovuto subire un ricovero in Rianimazione, ha patito molto la mancanza di luce naturale e ha sognato di vedere il colore del cielo. E proprio dal suo sogno nasce il progetto “il cielo è bellissimo da quassù”, che vuole far sì che i malati, degenti in Rianimazione, possano vedere un pezzo di cielo. La realizzazione del sogno di Gian Luca prevede l’acquisto di pannelli 3d luminosi, da collocare al soffitto, anche in vista della realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva. Aprire gli occhi e vedere un raggio di sole, una nuvola o le sfumature più azzurre del cielo, sarà il dono più bello a cui ognuno di noi potrà contribuire per fare memoria di Gian Luca.

Per sostenere il progetto è possibile fare una donazione a Cinzia Angelone: IT02Y0853010301000000004792 Causale: ricordando Gian Luca.