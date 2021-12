Rasero: “I dati del Sole24ore possono ingannare: ottimo il balzo sulle start up innovative”

“Non do molto peso alla classifica del Sole 24ore: sono dati provinciali. E’ una cosa che dico da sempre. Ovviamente sono soddisfatto che come provincia saliamo di 5 posizioni, ma di per sè questo non vuol dire nulla”.

Questo il primo commento a caldo del primo cittadino dopo la pubblicazione della consueta classifica sulla qualità della vita che vede il nostro territorio al 65esimo posto, guadagnando 5 posizioni rispetto allo scorso anno.

“I dati possono essere fallaci – continua il sindaco – su cultura e tempo libero, per esempio, ci misurano su una serie di parametri come il numero di librerie, ma, tolti i centri più grandi, non ce ne sono nella maggior parte dei comuni. Oppure sulla fibra ultra larga: la stiamo posando nel capoluogo ma sulle colline è totalmente assente. Sono contento invece per la crescita delle start up innovative: Asti cresce di più in Italia con un 21,2% rispetto allo scorso anno. Certamente può essere un dato viziato dal fatto che partiamo da un coefficiente basso, però è sempre un fattore molto positivo”